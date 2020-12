Scholen toch maand langer sluiten? “Altijd gezegd dat we een prijs zouden betalen als we ze openhouden”

“Kinderen onder de tien jaar zijn geen groot probleem. Tenminste, dat dachten we altijd. Nu is daar de sterkste stijging. Ik denk dat we beginnen te zien dat die kinderen een hulpmotor zijn van de pandemie”, aldus immunoloog Hans-Willem Snoeck van de Columbia University in Terzake. Hij pleit daarom ook voor het sluiten van de scholen tot 31 januari. Is de rol van kinderen binnen deze pandemie dan toch plots groter dan altijd gedacht werd? “We hebben altijd gezegd dat er een prijs was voor het openhouden van de scholen”, aldus Steven Van Gucht.