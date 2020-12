Topspitsen wedijveren voor misser van de week: de arrogante hak van Morata versus de foute tackle van Griezmann

Antoine Griezmann viel woensdag op met een opvallend kapsel bij FC Barcelona. Maar de Franse aanvaller liet ook een fameuze misser noteren tegen Real Sociedad (2-1). Dat kan ik beter, moest Alvaro Morata gedacht hebben. De spits van Juventus dacht met een knap hakje te scoren tegen Atalanta (1-1), maar ging volledig de mist in. “Ik was echt boos op Alvaro”, zei coach Andrea Pirlo na afloop. Gelukkig stond de Spanjaard buitenspel en zou het feestje dus sowieso niet hebben doorgegaan in Turijn. Maar toch...