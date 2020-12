Kompany wil heenronde sterk afsluiten met Anderlecht: “Op Brugge en Beerschot na geen enkele ploeg die superieur was aan ons”

Anderlecht kan morgen tegen Charleroi een serie neerzetten van 9 op 9. Dat zou de heenronde best geslaagd maken. Vincent Kompany weigert echter al een balans te maken na een half seizoen. Al deed hij dat toch een beetje. “We hebben geen supervedetten of gouden schoenen die het verschil maken, maar zijn wel een solidaire en intensieve ploeg.”

De reguliere competitie is zowat voor 50 procent gespeeld. Anderlecht zit op de rand van de top vier en dat is - na redelijk veel kritiek - toch straf. “Het is een gek seizoen”, aldus Kompany. “Elke ploeg heeft ups en downs gekend. Ook diegene die boven ons staan. Het hangt een beetje af van de timing. Wanneer waren de ups, wanneer waren de downs. Toch ga ik hier geen evaluatie maken. Als coach heb ik geleerd niet te veel te kijken naar balansen. Als ik dan zeg dat het goed was en we verliezen morgen van Charleroi, dan weten jullie weer wat geschreven.”

Toch liet de RSCA-coach zich verleiden om een beetje dieper te graven toen het ging over zijn jonge kern.. “Zelfs als we alle matchen gewonnen hadden, dan had ik nog gezegd dat het beter kon. Ik ben iemand die kijkt naar de toekomst. Hier op Anderlecht gaat het niet over jong of oud. Iedereen die een kans heeft gekregen verdiende dat. Ik heb altijd de ploeg opgesteld die in mijn ogen - gelet op de omstandigheden - het meeste kans had om te winnen. Wij hebben geen supervedetten of gouden schoenen die op hun eentje het verschil maken. We moeten het hebben van solidariteit en intensiteit. Op zich was er - op Club Brugge en Beerschot na toen we verloren - geen enkele ploeg superieur aan ons. Op Beerschot hebben we een klap gekregen, maar dat lag misschien aan de nationale ploeg. Veel jongens kwamen toen net terug. We moeten ervoor zorgen dat dat niet meer voorvalt. Ook omdat we ons dat niet kunnen permitteren.”

Foto: Vincent Van Doornick / Isosport

Vertrouwen in Lissens

Morgen op Charleroi kan Kompany nog geen beroep doen op Hendrik Van Crombrugge. Mogelijk recupereert hij wel het trio Tau, Miazga, Cullen. Het betekent dat Lucas Lissens mogelijk weer op de bank belandt. Zijn schorsing gaat wel pas na het weekend in.

“Als Miazga niet fit blijkt, zal ik niet twijfelen om Lissens weer te zetten. Hij is een volwaardige speler en ik maak me geen zorgen na zijn rode kaart. Lucas is een oude man in het lichaam van een jongeman. Hij zal die fout niet meer maken. Toen ik in zijn ogen keek, wist ik al dat hij zelf de juiste analyse had gemaakt. We zullen wel zien wat zijn natuurlijke evolutie nu is. Zelfs al had hij de slechtste match van zijn carrière gespeeld of zelfs de beste wedstrijd ooit: mijn mening over hem was niet veranderd. Ik kan mijn spelers wel juist inschatten.”