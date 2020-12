Jef Vermassen hamert op “talloze leugens” op etherproces: “Dit is mijn 108ste zaak, maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand zo ongelooflijk kan liegen”

Zwevegem / Brugge -

“Haar huis was een vulkaan. Als daar iets van uitlekte, zou ze haar kind kwijt zijn.” Volgens advocaat Jef Vermassen bestaat er geen enkele twijfel over dat Ann Vandekerckhove (46) haar zoontje Ferre (8) met ether gedood heeft. In een lang pleidooi hamerde hij op haar “talloze leugens” en hij ziet ook een motief voor moord. “Ze was de greep kwijt over dat manneke. Ze zat vast door haar verslaving en Ferre moest zwijgen.”