Het is zo goed als zeker: 2020 is het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen

Hitterecords sneuvelden in april, juli, augustus, september en november. Het is dus niet verwonderlijk dat 2020 naar alle verwachtingen het warmste jaar zal zijn sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel. Het KMI verwacht uit te zullen komen op een gemiddelde temperatuur van 12,1 graden Celsius.

