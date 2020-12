Generale repetitie met fictieve vaccins: zo gaan ze vervoerd en opgeslagen worden

In de drie Belgische gemeenschappen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is donderdag een oefening uitgevoerd waarbij de opslagprocedure van fictieve vaccins van Pfizer onder de loep is genomen. Deze “dry run” gaat leiden tot een gestandaardiseerd model voor het transport en de opslag van het vaccin.

De fictieve vaccins, die simpelweg uit water bestonden, kwamen woensdagavond over van fabrikant Pfizer in Puurs en werden naar onder meer het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe gebracht. Daar kon Belga een kijkje nemen achter de schermen. Twee inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen, een inspecteur van de Gewestelijke Gemeenschapscommissie, Dominque Wouters, directeur departement apotheek in Saint-Luc en Sabine Stordeur, project manager van de Taskforce vaccinatie namen er de procedure van de opslag en de verdeling van het vaccin nauwkeurig onder de loep, op zoek naar punten die nog beter kunnen.

De vaccins worden op droogijs geleverd in het ziekenhuis aan een temperatuur van ongeveer -40 graden. Nadien gaan ze meteen een speciale vriezer in waar ze op een temperatuur van -75 graden worden bewaard. Indien de vaccins klaargemaakt worden om toegediend te worden, gaan ze eerst naar een andere koelcel, waar het tussen 2 en 8 graden is. In die koelcel ontdooien ze eerst gedurende drie uur, waarna ze op de juiste temperatuur zijn. Eenmaal ze dus vloeibaar zijn, kunnen ze klaargemaakt worden voor transport naar, in het eerste geval, de woon-zorgcentra en rusthuizen.

“Alles wordt nu nauwkeurig genoteerd, want deze namiddag volgt een debriefing met de andere testteams uit de Belgische gemeenschappen en vanavond komt de taskforce vaccinatie ook nog samen. Daar verzamelen we alle info en zwakke punten die nog kunnen verbeteren, om dan tot een gestandaardiseerde procedure te komen. We merken wel dat er al een sterk voorbereidend werk aan vooraf is gegaan”, vertelt Sabine Stordeur van de Taskforce vaccinatie.

Zo bleek uit de test van vandaag dat de doosjes waarin de vaccins vervoerd worden naar de woon-zorgcentra niet afgestemd waren op de grootte van de buisjes waarin het vaccin zit. De diameter van het buisje verschilde van de diameter van het gaatje waarin het buisje moet vastgezet worden. Een belangrijk detail dat nu kan opgelost worden.

