Ook Wouter Vrancken test positief: KV Mechelen zonder hoofdcoach tegen Club Brugge en OH Leuven

Wouter Vrancken is toch niet ontsnapt aan de corona-uitbraak binnen de staf van KV Mechelen. De Mechelse hoofdcoach voelde zich sinds gisterenavond wat slapjes en liet vanmorgen voor de zekerheid een sneltest afnemen. Het resultaat van die test was positief.

Net als zeven andere stafleden moet Vrancken nu een week in quarantaine. Ook zondag op OHL is Vrancken er niet bij. De coach voelt zich futloos en heeft last van hoofdpijn maar zal de match straks wel op televisie volgen. Voormalig assistent Sven Swinnen (nu head of development bij de jeugd van KV) zal vanavond tegen Club Brugge en zondag tegen OHL de rol van T1 vervullen. Hij krijgt assistentie van Dave Lens, de physical coach van de beloften én van Igor De Camargo. De 37-jarige spits is geblesseerd maar zit in het tweede jaar van zijn trainerscursus én kent de Mechelse spelersgroep en de manier van werken beter dan de opgetrommelde stafleden vanuit de jeugd.

Keeperstrainer Stef Pauwels en kine Dieter Devaere zijn de enige vaste stafleden die vanavond wel op de Mechelse bank zullen plaatsnemen.