Vlaamse dokter deelt confronterende foto van tumor: “Ga alsjeblieft naar je dokter bij klachten”

Een Vlaamse arts heeft op Twitter een schokkende foto van een darmtumor geplaatst. Het gaat om een kwaadaardig gezwel van ruim tien centimeter. “Ga met klachten naar de dokter of het ziekenhuis. Deze patiënt moet deze tumor gevoeld hebben en is met zijn klachten blijven zitten.” De prognose wordt daar niet beter van, verre van.

!!! Opgelet: dit artikel bevat een foto die als schokkend ervaren kan worden !!!

Het is een confronterende foto. Een vuil uitziende homp weefsel in beige en bruinige tinten. “Deze tumor heeft een diameter van tien centimeter en is dus al even aan het groeien”, schrijft dokter An Capoen, tevens ook ex-parlementslid voor N-VA, op Twitter. “Blijf niet lopen met klachten en ga naar de dokter of het ziekenhuis”, verduidelijkt ze nog aan de telefoon. Want als patholoog onderzoekt ze weefsel dat andere artsen verwijderd hebben. “Ik ken het dossier van deze patiënt dus niet in detail, maar zo’n tumor geeft klachten. Deze zijn vaak aspecifiek, maar buikpijn, wisselende stoelgangspatronen en plots gewichtsverlies zijn vrij typisch. En gezien de grootte van de tumor is deze al minstens vijf jaar aan het groeien.”

Om die reden roept ze alle mensen die klachten hebben op om een doktersbezoek niet uit te stellen. “Ik merk sinds de start van de pandemie dat de tumoren die ik voor me krijg beduidend groter zijn geworden. Mensen denken te snel: Het is nu niet het moment om naar het ziekenhuis te gaan. Maar als je klachten hebt, is het wél het moment.”

Deze tumor in kwestie is kwaadaardig, maar voorlopig lijkt er geen sprake van uitzaaiingen. “Maar de prognose is natuurlijk minder goed. Dit had vermeden kunnen worden, gezien er een tweejaarlijks screeningsprogramma bestaat. Sinds kort krijgt iedereen tussen 50 en 74 jaar tweejaarlijks het preventieve darmonderzoek per post opgestuurd, helaas doen tot op vandaag nog steeds veel te weinig mensen mee aan dit onderzoek.”

Ga alstublieft naar je dokter bij klachten.

Deze tumor heeft een diameter van 10 cm en is dus al even aan het groeien.

Dit is geen uitzondering deze week.@StopDarmkanker @LucColemont #darmkanker

Indien klachtenvrij en tussen 50-75j: DOE. DE. TEST. 💩 pic.twitter.com/bVFu2iMh3T — An Capoen (@ancapoen) December 11, 2020

