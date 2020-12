Antwerp-voorzitter Paul Gheysens wil de druk wat wegnemen: “Geef Ivan Leko nog wat tijd, maar...”

De nederlaag tegen Zulte Waregem, de derde op rij, 5 op 21… Het gaat niet goed met Antwerp. Hoe het bestuur daarmee omgaat? Eigenaar en voorzitter Paul Gheysens wil er niet te veel over zeggen.

Of toch dit: “We moeten nu Leko vooral nog wat tijd geven. We hebben de voorbije maanden toch al een ander soort voetbal gezien, al vaak het voetbal waar we naartoe willen. Enkel de opstelling en het ‘time management’ moet beter.”

Kort en bondig, verder aandringen heeft geen zin. Maar de boodschap is duidelijk: Paul Gheysens wil in de eerste plaats de druk op coach Ivan leko wat wegnemen. En hem tegelijkertijd toch een boodschap meegeven: meer roteren, meer kansen geven aan de bankzitters, meer soepelheid in systeem en opstelling… Het lijkt ook de voorzitter van de Great Old geen slecht idee.