Parlementslid Staf Pelckmans (Groen) neemt afscheid van het Vlaams Parlement

Groen-politicus Staf Pelckmans stopt in mei 2021 als Vlaams volksvertegenwoordiger en gaat met pensioen. Pelckmans wordt in het Vlaamse halfrond opgevolgd door Staf Aerts, fractieleider van Groen in Duffel.

Na zijn carrière als directeur van cultuurhuis de Warande (Turnhout) stapte Pelckmans de politiek in. Hij werd in mei 2019 voor Groen verkozen voor het Vlaams Parlement en stortte zich daar op de cultuurdossiers. Hij mengde zich vorig jaar onder meer in het debat over de besparingen in de cultuursector. De voorbije maanden was Pelckmans veel minder actief in het Vlaams Parlement.

Nieuwe leven

Nu heeft de 62-jarige Pelckmans beslist om met pensioen te gaan. “Na een boeiende en intense periode in het Vlaams Parlement ga ik met pensioen. Ik kijk uit naar een nieuw leven waarin mijn passies zoals reizen, lezen, tuinieren en musiceren extra ruimte krijgen met meer tijd voor mijn gezin, familie en vrienden”, zegt hij.

In het parlement zal Pelckmans opgevolgd worden door de 39-jarige Staf Aerts. Aerts was tussen 2013 en 2018 eerste schepen in Duffel en is er vandaag ook nog fractieleider. In mei wordt Aerts dus parlementslid. Hij heeft naar eigen zeggen “veel zin” in de nieuwe uitdaging. Welke thema’s Aerts in het Vlaamse halfrond zal opvolgen, moet nog besproken worden.