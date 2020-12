Coronacommissariaat oefent vaccinlevering met ‘dry run’ naar woon-zorgcentrum in Duffel

Duffel - In woon-zorgcentrum Hof van Arenberg in Duffel zijn donderdag honderd fictieve dosissen geleverd van het coronavaccin van Pfizer. Met de ‘dry run’ die ook in de andere gemeenschappen doorging, wil het coronacommissariaat het transport- en opslagmodel voor het vaccin op punt zetten.

Woensdagavond vertrokken vanuit de productievestiging van Pfizer in Puurs ‘placebovaccins’ richting de apotheek van het ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen, dat aangeduid werd als vaccinatiecentrum. Van daaruit werden de vaccins donderdagmiddag naar het woon-zorgcentrum Hof van Arenberg in Duffel gebracht. De volledige logistieke operatie wordt gevolgd door inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG) en het commissariaat. “De bedoeling van een dry run is dat we elke stap van levering tot plaatsing evalueren en kijken waar we eventueel nog moeten finetunen”, zegt coördinator Nele Van Loon.

Ontvriezen na twee uur

De vaccindosissen worden in AZ Sint-Maarten op -70 graden Celsius bewaard in een nieuwe speciale vriezer. In het ziekenhuis werd gemeten hoe lang het duurt om de vaccins te ontdooien, volgens Pfizer zelf is dat twee tot drie uur. Daarna worden de vaccins door een gespecialiseerde firma gekoeld vervoerd naar het woon-zorgcentrum. Daar wordt het vaccin in een koelkast bewaard en moeten ze binnen de vijf dagen na ontdooiing toegediend worden.

Na afloop van de testronde zullen de coördinatoren terugkoppelen naar de taskforce. Na goedkeuring door de Interministeriële Conferentie kunnen de procedures naar alle actoren uitgestuurd worden.