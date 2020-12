Ai, ai, Arsenal: op zoek naar de redenen van de vijftiende plek in de Premier League

Slechts één punt pakten de Gunners in de laatste vijf Premier League-matchen. Ze scoorden dit seizoen slechts elf keer in dertien wedstrijden. Het minste sinds 1981-1982. En zo kunnen we nog wel even doorgaan om met feiten te staven dat Arsenal in een crisis zit. Maar wat zijn de oorzaken van de vijftiende plaats -topclub onwaardig- in de Premier League?