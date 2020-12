Ons land kan vanaf 27 december al beginnen vaccineren: “Als de eerste symbolische levering op tijd klaar is”

Eerder vandaag kondigde de Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat vaccinaties in de Europese Unie van start kunnen gaan op 27 december. Aanvankelijk was het niet duidelijk of ons land dat ook zou kunnen doen, maar minister Vandenbroucke bevestigde dat nieuws donderdag.

“België is klaar. Als Pfizer een eerste symbolische levering gelijk kan verdelen in alle Europese landen, dan zullen wij onmiddellijk na Kerstmis dat signaal van hoop kunnen geven. Begin januari kan dan echt de campagne uitgerold worden”, kondigde de minister van Volksgezondheid aan in de Kamer. Vanaf 27 december zouden de eerste mensen dus ingeënt kunnen worden met her coronavaccin.