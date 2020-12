Barcelona loot Real Sociedad en Januzaj in halve finales, Real Madrid ontmoet Bilbao in Spaanse Supercup

FC Barcelona neemt het in de halve finales van de Spaanse Supercup op tegen Real Sociedad, het team van Adnan Januzaj. De Catalanen werden bij de loting gekoppeld aan de ploeg die ze woensdag in de competitie nog met 2-1 versloegen. Barcelona en Real Sociedad treffen elkaar op 13 januari in Córdoba. De andere halve finale gaat een dag later in Málaga tussen Real Madrid, met Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard, en Athletic Bilbao. De finale is op 17 januari in Sevilla.

De Spaanse Supercup wordt sinds vorig seizoen in toernooivorm gehouden. Het is niet meer een duel tussen de Spaanse landskampioen en bekerwinnaar, maar gaat tussen de nummers 1 en 2 van de competitie en de twee bekerfinalisten. De finalisten van de Copa del Rey vorig seizoen waren de Baskische clubs Real Sociedad en Athletic. De eindstrijd is vanwege de coronacrisis nog altijd niet gespeeld. Real Madrid veroverde de landstitel, Barcelona eindigde als tweede in La Liga.

De strijd om de Supercup vond vorig seizoen om commerciële redenen plaats in Saudi-Arabië. Real Madrid won daar in de finale via strafschoppen van stadgenoot Atlético. Vanwege de coronabeperkingen blijft het toernooi dit jaar in Spanje. Volgend seizoen keert de Supercup waarschijnlijk weer terug naar het Arabische land vanwege een driejarige overeenkomst.