Chaos in Calais door nakende Brexit: honderden vrachtwagens schuiven aan in ellenlange files

Een drone heeft woensdag de ellenlange files en chaos gefilmd die ontstaan in het Franse Calais door de angst en onzekerheid van de nakende Brexit. Honderden vrachtwagen moesten uren aanschuiven om de tocht naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Het land verlaat binnenkort de EU, maar de onderhandelingen daarover verlopen moeizaam, waardoor er wordt gevreesd dat er geen akkoord komt . Ook in ons land wordt gevreesd voor Brexit-files in bijvoorbeeld de haven van Zeebrugge. De Vlaamse regering werkt aan een noodplan om die files te vermijden.