Stroomfactuur daalt, maar niet in Kempen, Waasland of Vlaamse Ardennen

De distributienettarieven voor elektriciteit dalen volgend jaar, met 16 euro gemiddeld. Maar in sommige regio’s gaan de distributienettarieven omhoog.

De gemiddelde distributienettarieven dalen in 2021, maar die gemiddelden verbergen grote verschillen. Dat komt omdat elke netbeheerder verantwoordelijk is voor de eigen kosten, en daar kunnen grote verschillen op zitten. Zo bedraagt de daling van de tarieven voor Fluvius Antwerpen 48 euro (ex-Imea), en voor intercommunale PBE (Vlaams-Brabant) 79 euro.

Stijging van 45 euro

Er zijn ook intercommunales waar de inwoners meer mogen ophoesten voor hun distributienettarieven voor stroom. Voor intercommunale Intergem gaat het om een stijging per jaar van 45 euro. Dat komt omdat de intercommunale in het verleden met overschotten in de rekeningen zat, die de vorige jaren tot kortingen leidden, maar nu niet meer. Het gaat om gemeenten in het oosten van Oost-Vlaanderen, gaande van het Waasland tot de Vlaamse Ardennen. Ook in de intercommunale Iveka (Kempen) is er een stijging: 41 euro. Aanleiding is een verschuiving van gemeentes tussen intercomunales.

De distributienettarieven voor aardgas stijgen gemiddeld heel licht, met gemiddeld 2 euro. Ook hier zijn er grote verschillen. De stijging bedraagt jaarlijks bijvoorbeeld 43 euro voor Fluvius Antwerpen (ex-Imea), terwijl de tarieven met 37 euro dalen voor de intercommunale Gaselwest (stukken van West- en Oost-Vlaanderen). Ook Iverlek (delen Antwerpen en Vlaams-Brabant) ziet de tarieven dalen (29 euro), net als Sibelgas (56 euro, Vlaams-Brabant).

LEES OOK. Distributienettarieven elektriciteit dalen opnieuw