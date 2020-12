Verwarring over reizen van en naar Tenerife: “De telefoon staat hier al de hele dag roodgloeiend”

De Canarische Eilanden gaan normaal dan toch niet op slot voor Belgische toeristen. Daar was eerder grote verwarring over ontstaan na foute of slechte communicatie door de regionale president van de Canarische Eilanden. Verschillende Vlamingen beslisten daardoor last minute om toch niet op het vliegtuig te stappen. “We kunnen het ons niet veroorloven om daar minimaal 15 dagen vast te zitten.” De vliegtuigmaatschappijen bekijken momenteel of de komende vluchten alsnog kunnen doorgaan.