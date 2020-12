Zijn kinderen echt de motor van de pandemie? Dit zegt de wetenschap

“Kinderen zijn een hulpmotor van de pandemie”, “kinderen zijn geen motor”, “kinderen zijn net zo vatbaar voor corona als volwassenen”, “kinderen geven het virus minder makkelijk door”,... Meningen genoeg over de rol van kinderen in deze pandemie nu de cijfers vooral in die leeftijdscategorie weer stijgen. Maar wat zegt de wetenschap erover? We vroegen het aan Petra Schelstraete, kinderinfectiologe aan het UZ Gent én lid van de Belgische pediatrische Covid 19-taskforce.