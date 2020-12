Napoli geeft update over Dries Mertens: Rode Duivel komt tijdens kerstperiode naar België om te revalideren

Dries Mertens kent het verdict nadat hij woensdag geblesseerd uitviel in de topper tussen Inter en Napoli, en de schade lijkt gelukkig mee te vallen. De aanvaller liep een scheurtje aan de mediale band van zijn linkerenkel op. Over drie weken zal zijn toestand opnieuw geëvalueerd worden, in tussentijd zakt hij naar ons land af om tijdens de kerstvakantie zijn revalidatie verder te zetten.

Napoli spreekt over “een eerste- tot tweedegraads destructief trauma aan zijn linkerenkel”, dus erger dan een gewone verrekking maar wellicht een klein scheurtje aangezien na drie weken zijn toestand al opnieuw zal worden geëvalueerd. De club laat weten dat Mertens al aan zijn revalidatie is begonnen, in de kerstvakantie zal ‘Ciro’ - zoals hij liefkozend genoemd wordt door de Napoli-fans - zijn revalidatie verderzetten in België.

Dries Mertens was aan een uitstekend seizoen bezig bij het nummer vier uit de Serie A. De man uit Leuven is op dit moment de assistenkoning in Italië met zes stuks, daarnaast deed hij al vier keer de netten trillen. De topper tegen Inter werd overigens met 1-0 verloren na een rode kaart voor Insigne en een strafschopdoelpunt van Romelu Lukaku.

Bekijk hier de beelden van een kermende Mertens: