Fransman gearresteerd vanwege betrokkenheid in zaak Jeffrey Epstein

De Franse autoriteiten hebben woensdag voormalig medewerker Jean-Luc Brunel van de overleden Amerikaanse miljonair en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein aangehouden op verdenking van seksuele misdrijven. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding van minderjarigen, mensenhandel en deelname aan een criminele samenzwering, heeft de Franse justitie bekendgemaakt.

Brunel werd aangehouden op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs en stond op het punt het vliegtuig naar Senegal te nemen, meldt een bron die dicht bij de zaak staat aan persbureau AFP. Een paar maanden geleden waren er al huiszoekingen in het door Brunel opgerichte modellenbureau Karin Models en het Parijse appartement van Epstein.

Epstein werd gearresteerd op 6 juli en pleitte niet schuldig op beschuldigingen van kindermisbruik en mensenhandel, waarvan tientallen minderjarige meisjes het slachtoffer werden. Hij overleed op 10 augustus in zijn gevangeniscel op 66-jarige leeftijd. De conclusie van het autopsierapport was dat hij zichzelf had opgehangen in afwachting van zijn proces.

Boek over verkrachting

Claims van misbruik zijn ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan naar voren gekomen, en drie vrouwen hebben bewijsmateriaal gegeven aan onderzoekers in Frankrijk. Het gaat onder meer om de verklaring van het voormalig Nederlands model Thysia Huisman. Die zegt dat ze werd gedrogeerd en verkracht door Brunel, een ex-modellenscout, in een appartement in Parijs in de vroege jaren negentig. Ze beschrijft het voorval in het boek Close-up dat onlangs verscheen. Vorig jaar september deed ze aangifte tegen Brunel.

De Fransman wordt in Amerikaanse rechtbankdocumenten beschuldigd van verkrachting en van het werven van jonge meisjes voor Epstein. Hij heeft die aanklachten ontkend. Virginia Giuffre, die een rechtszaak aanspande in de VS, beschuldigde Epstein ervan haar als “seksslavin” te hebben gebruikt en zei dat ze gedwongen was te slapen met bekende politici en zakenmensen, onder wie Brunel.