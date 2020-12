Gat in ozonlaag boven Antarctica was in december nooit zo groot

Het gat in de ozonlaag boven Antarctica was nog nooit zo groot rond deze tijd van het jaar. Dat meldt het Duitse centrum voor Lucht-en Ruimtevaart (DLR). Normaal gezien verkleint het gat rond deze tijd, omdat op het zuidelijk halfrond de zomer aanbreekt, maar dat is nu amper gebeurd.

In oktober maakten wetenschappers van het Copernicus Athmosphere Monitoring Service (CAMS) al bekend dat het gat in de ozonlaag zijn maximale omvang bereikt had. Toen al was duidelijk dat het gat dit jaar een van de grooste en diepste van de laatste 15 jaar was.

Begin december was de oppervlakte van het gat nog steeds 18 miljoen vierkante kilometer, het hoogste niveau ooit voor deze tijd van het jaar. Meestal bereikt het gat in de ozonlaag ergens in oktober zijn maximale omvang, om vervolgens weer kleiner te worden als de lente aanbreekt op het zuidelijk halfrond. Rond deze tijd zou het gat zelfs bijna verdwenen moeten zijn, maar dat is niet gebeurd.

Volgens wetenschappers van het DLR is dat te wijten aan een zeer sterke, stabiele en koude polaire straalstroom. Ze benadrukken bovendien nog maar eens het belang van het Montrealprotocol uit 1987. Dat moet de ozonlaag beschermen en verplicht de deelnemende landen om de productie van chemicaliën die schadelijk zijn voor de ozonlaag geleidelijk te stoppen.