Genetische aanpassing maakt vrouwelijke mollen mannelijk

Vrouwelijke mollen blijken, ondanks de afwezigheid van een Y-chromosoom, zowel eierstokken als testikels te ontwikkelen. Zo kunnen ze, net al mannetjes, veel testosteron produceren en sterke graafpoten ontwikkelen. Dat zegt Natuurpunt donderdag in een persbericht.

Over het algemeen zijn mannetjes in het dierenrijk gespierder dan vrouwtjes, maar bij mollen ligt dat toch iets anders. Niet alleen de mannetjes, ook de vrouwelijke mollen hebben veel testosteron in hun lichaam, en ze hebben zelfs vermannelijkte geslachtsdelen. Wetenschappers tastten lang in het duister over de genetische achtergrond van deze opmerkelijke seksuele strategie, maar ontdekten nu het complexe genetische netwerk dat deze vermannelijking van vrouwelijke mollen veroorzaakt, schrijft Natuurpunt.

Mutatie

Feit is dat vrouwelijke mollen gedurende het grootste deel van het jaar lijken op mannetjes. Tijdens het voortplantingsseizoen verkleint het testikelweefsel en worden de eierstokken groter. Om uit te zoeken hoe dat mogelijk is, brachten de wetenschappers de complete genetische samenstelling - het genoom - van de mol in kaart. Ze ontdekten enkele mutaties die de werking van twee van die geslachtsbepalende genen bij de mol beïnvloeden.

“Het zogenaamde FGF9-gen zorgt bij zoogdieren voor de ontwikkeling van testikelweefsel in een XY-embryo. In XX-embryo’s is dit gen uitgeschakeld, maar niet bij vrouwelijke mollen. Een mutatie in het mollengenoom zorgt ervoor dat de werking van het FGF9-gen wordt verstoord, waardoor ook vrouwtjes testosteron-producerend testikelweefsel aanmaken. Daarnaast blijken vrouwelijke mollen extra kopieën te hebben van een gen dat de productie van testosteron regelt”, aldus de wetenschappers. Het toont volgens hen aan dat er in plaats van onze vaak nogal zwart-witte kijk op de seksuele ontwikkeling van een individu een complex genetisch netwerk bestaat dat leidt tot verschillende mogelijke seksuele strategieën.