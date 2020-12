Mijmerende Romelu Lukaku blikt terug op hoogtepunt bij Anderlecht, vandaag exact 11 jaar geleden: “Een dag om te herinneren”

Romelu Lukaku verkeert vandaag in een nostalgische bui vandaag. Het is dag op dag 11 jaar geleden dat ook het Europese voetbaltoneel kennismaakte met het toen 16-jarige supertalent van Anderlecht. In en tegen Ajax zoog ‘Big Rom’ alle aandacht naar zich toe met zijn eerste twee treffers in Europa.

Veel tijd had Lukaku in 2009 niet nodig om indruk te maken in de Amsterdam Arena, ondertussen omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena. Halfweg de eerste helft had de aanvaller Anderlecht al op een dubbele voorsprong gezet, met twee treffers. En dat voor de jongste speler op het veld. “Een dag om te herinneren! 11 jaar geleden maakte ik op mijn 16e mijn eerste goals in Europa voor mijn geliefde Anderlecht”, aldus Lukaku op sociale media.

Voor de volledigheid: Anderlecht won destijds met 1-3, de derde Brusselse treffer kwam van de voet van Jonathan Legear.