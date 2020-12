Grote ontgoocheling bij Moslimexecutieve na beslissing over onverdoofd slachten

Het Executief van de Moslims van België zegt donderdag zwaar ontgoocheld te zijn door de beslissing van het Europees Hof van Justitie over het verbod op onverdoofd slachten. “Het Hof van Justitie lijkt te zwichten voor de toenemende politieke en maatschappelijke druk van de populistische stromingen die in heel Europa een symbolenstrijd voeren tegen kwetsbare minderheden”, zegt ze in een reactie.

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren te slachten zonder dat die eerst verdoofd worden. Dat geldt ook voor rituele slachtingen in religieuze kringen. Verschillende joodse en moslimverenigingen trokken daarop naar het Grondwettelijk Hof, dat de vraag voorlegde aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde donderdag dat het verbod niet in strijd is met het Europees recht.

Grondwettelijk hof

De Moslimgemeenschap is ontgoocheld en “vestigt nu haar hoop op de robuuste mensenrechtenbescherming die wordt geboden door onze Belgische Grondwet”, laat ze weten in een reactie.

Het Grondwettelijk Hof moet nu op basis van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie het finale arrest vellen. De Moslimexecutieve vertrouwt erop “dat het Belgische Grondwettelijk Hof de ratio zal laten zegevieren boven de emotie”.

“In een tolerante samenleving is het belangrijk om met alle geledingen van de maatschappij samen te werken aan dierenwelzijn, zonder daarbij bepaalde gemeenschappen te stigmatiseren. Inlevingsvermogen en wederzijds begrip behoren tot de kern van onze gedeelde waarden. (...) De Moslimgemeenschap vertrouwt er op dat de rechtsstaat zal zegevieren”, besluit de Moslimexecutieve.