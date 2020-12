Wetenschappers gaan op zoek naar bron van het coronavirus

Een team van twaalf internationale wetenschappers gaat in het Chinese Wuhan op zoek naar de bron van het coronavirus. Bijna een jaar na de eerste meldingen van besmettingen is het nog altijd niet duidelijk hoe de pandemie ontstond. Nochtans is die kennis noodzakelijk om gelijkaardige uitbraken in de toekomst te vermijden.

Kwam het virus oorspronkelijk van vleermuizen? Was er een tussengastheer die het virus dat in vleermuizen huisde, doorgaf aan mensen? En waren de zogenoemde wet markets in Wuhan nu echt de bron van de eerste uitbraak? Want veel vroege coronapatiënten hadden geen duidelijke link met de markt, in tegenstelling tot de zogenaamde patiënt nul. Het zijn de belangrijkste vragen die het team van internationale experten zeker moet beantwoorden.

Het heeft maanden geduurd vooraleer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toestemming kreeg van Peking om een missie naar Wuhan te sturen. China is er na de uitspraken van Amerikaans president Donald Trump als de dood voor om aangeduid te worden als de grote veroorzaker van de wereldwijde pandemie. Recente berichten in Chinese media suggereren zelfs dat het virus buiten China ontstond, al zou die stelling wetenschappelijk helemaal niet hard worden gemaakt.

“Ons team heeft niet als doel om een land met de vinger te gaan wijzen, wel om te begrijpen hoe het virus een weg vond naar de mens, om te weten wanneer het virus begon te circuleren en waar de bron zich nu bevindt”, zegt Fabian Leendertz van het Duitse Robert Koch Instituut. Dat allemaal om in de toekomst soortgelijke virusuitbraken te vermijden.

Hun wetenschappelijke opdracht zal een zestal weken duren, inclusief de quarantaineperiode. In januari zakken de experts af naar Wuhan. Waarschijnlijk. Want helemaal zeker is dat nog niet. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken antwoordde alleszins niet op gerichte vragen over de missie. Hij liet wel optekenen dat China zijn medewerking wil verlenen aan de WHO.