De ergere versie van Jeffrey Epstein: hoe modetycoon jarenlang zijn ziekelijke fantasieën botvierde op zijn slachtoffers

Na al liefst veertig jaar te worden verdacht van seksueel misbruik zit ontwerper en modetycoon Peter Nygård (79) nu ook in de gevangenis in Canada. De VS vraagt zijn uitlevering voor de verkrachting van minderjarigen en vrouwenhandel. Nygård lijkt de nieuwe Epstein, maar nog een tikje erger. Hij bleef lang onder de radar, had een eigen hoerenmadam, rekruteerde in de sociaal zwakkere klassen en ontving op zijn domein op de Bahama’s bekende gasten als president Bush en … prins Andrew.