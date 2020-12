Huawei opent eerste fabriek buiten China in Frankrijk

De Chinese telecomreus Huawei gaat in het Oost-Franse Brumath technologie vervaardigen voor mobiele netwerken. Het gaat om de eerste fabriek van dat type buiten China, zo kondigt het telecombedrijf aan.

Huawei zal minstens 200 miljoen euro investeren in de site en er in eerste instantie 300 mensen tewerkstellen. De fabriek zal uitrusting voor 5G-technologie voor de volledige Europese markt vervaardigen. Volgens Huawei zal de site het equivalent van een miljard euro aan uitrusting per jaar produceren.

Spionage

De Chinese telecomreus verhoogt zo de aanwezigheid op het oude continent, waar het bedrijf ook al 23 onderzoeks- en ontwikkelingscentra, meer dan 100 partnersuniversiteiten, meer dan 3.100 leveranciers en “een performante toeleveringsketen” telt.

De Amerikaanse regering van president Donald Trump beschuldigt Huawei van spionage voor rekening van de Chinese autoriteiten. Washington riep verschillende landen, vooral Europese, op om geen Huawei-technologie te gebruiken bij de uitrusting voor het 5G-netwerk. Huawei heeft de spionagebeschuldigingen steeds ontkend.

Zweden en Groot-Brittannië zijn de twee Europese landen die officieel Huawei hebben uitgesloten.

