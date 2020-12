Dit heeft u deze midweek gemist in het buitenland: de revanche van Koeman, het incident met Januzaj en eerste succesje voor Doku

Dat Dries Mertens met een mogelijk zware blessure is uitgevallen in de topper tussen Napoli en Inter woensdagavond, is u waarschijnlijk niet ontgaan. Maar wat gebeurde er de voorbije midweek nog allemaal in de belangrijkste buitenlandse competities? Wij praten u bij - van de revanche van Ronald Koeman over dé sensatie van de Bundesliga tot het doelpuntenspektakel in Ajax-Utrecht.