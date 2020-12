Ontslagen worden voor het organiseren van een lockdownfeestje, of op reis gaan naar een rode zone? “Het kan elk van ons overkomen”

Niet alleen de doelman van KV Oostende kan worden ontslagen voor het organiseren of het bijwonen van een lockdownfeestje of een andere overtreding van de coronamaatregelen. Ook u en ik zou het kunnen overkomen. Wat we in onze vrije tijd doen, kan door onze werkgever aangegrepen worden om tot onmiddellijk ontslag over te gaan. “Maar de werkgever zal wel moeten aantonen dat het gestelde gedrag een terugslag heeft op het werk”, zeggen experts.