Sneller meer mensen inenten? Flesje van het Pfizervaccin bevat tot twee extra dosissen

Afhankelijk van het type naalden en spuiten kunnen er vaak zes tot zeven doses uit een multidose flesje van het coronavaccin van Pfizer gehaald worden. Opvallend, want het etiket op het flacon spreekt van vaccin voor vijf mensen. Het zorgt ervoor dat sneller meer mensen gevaccineerd kunnen worden dan gedacht. Ook ons land krijgt dezelfde flacons. Al is het niet duidelijk of het om een productiefout van Pfizer gaat die nog wordt rechtgezet voor volgende leveringen.