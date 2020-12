KBVB maakt extra steunpakket van 2,5 miljoen euro vrij voor voetbalclubs

De Raad van Bestuur van de Voetbalbond heeft beslist om alle voetbalclubs in ons land extra financieel te steunen om zich doorheen de coronacrisis te slaan. In totaal gaat het om een extra steunpakket van 2,5 miljoen euro dat de KBVB nog voor het einde van dit jaar vrijmaakt.

Toen de coronacrisis in het voorjaar de kop opstak en de Nationale Veiligheidsraad alle sportclubs sloot, besloot de KBVB op 31 maart om 2,1 miljoen euro bondsbijdragen volledig kwijt te schelden. Daarnaast besliste de KBVB om 2,3 miljoen euro aan vrijstelling van bondstaksen, scheidsrechterskosten en andere taksen versneld terug te betalen, om de voetbalclubs in België problemen te besparen met hun cashflow. Dat was goed voor een steunpakket van 4,4 miljoen euro steun. Vandaag maakt de Voetbalbond een extra steunpakket van 2,5 miljoen euro vrij.

Omdat eind oktober voetbalclubs opnieuw de deuren moesten sluiten en fans niet langer welkom waren in de stadions van de profclubs, heeft de Raad van Bestuur van de KBVB vandaag beslist om opnieuw een steunpakket te voorzien. Zo geeft de KBVB in 2020 alles samen bijna 7 miljoen euro aan coronasteun aan het Belgisch voetbal.