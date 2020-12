Belgische bergbeklimmer sterft na val in de Alpen

In het Ecrinsmassief, in de Franse Alpen, is donderdag het lichaam aangetroffen van een Belgische bergbeklimmer. De 24-jarige man viel woensdag ongeveer 600 meter naar beneden. Dat hebben plaatselijke reddingswerkers bekendgemaakt.

De jongeman trok woensdag samen met een vriend in de richting van Roche Faurio, een top van 3.730 meter boven de zeespiegel gelegen in de gemeente Pelvoux. Rond 17.00 uur had de man zijn ski’s uitgetrokken om een stuk te voet verder te gaan. Maar hij viel naar beneden, een val van zo’n 600 meter. Zijn teamgenoot was getuige van de val en bracht de hulpdiensten op de hoogte.

Woensdagavond rond 19.00uur was er al een eerste verkenning met de helikopter, maar die leverde geen resultaat op. Donderdagochtend rond 08.30 uur werd het lichaam ontdekt aan de voet van een rots. Een onderzoek moet nu uitwijzen wat de oorzaak is van het ongeval.