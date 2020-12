Rillaarse tiener Yorbe Vertessen debuteert bij PSV: “Ik droom van Manchester City en Bayern München”

Rillaar / Aarschot -

Yorbe Vertessen, die al elf jaar bij de jeugd van PSV speelt, debuteerde met de Eindhovense hoofdmacht in de thuismatch tegen Utrecht. Twintig minuten voor affluiten mocht hij invallen. Het is een ware mijlpaal in de carrière van de negentienjarige aanvaller uit Rillaar. Ook al was hij zelf niet helemaal tevreden over zijn prestatie.