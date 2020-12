Advocaten moeder van Ferre (8) op etherproces: “Ze heeft morele schuld, maar ze is geen moordenaar”

Brugge / Zwevegem -

“Ann Vandekerckhove is geen moordenaar. Er zijn teveel elementen die in haar voordeel zijn. Om haar schuldig te verklaren, moet je 200 procent zeker zijn.” De advocaten van de moeder van Ferre (8) vragen de jury om haar enkel schuldig te verklaren voor het “onopzettelijk doden door gebrek aan voorzichtigheid”. “Ze had moeten weten wat de fatale gevolgen thuis konden zijn. Daar heeft ze morele schuld aan en heeft ze geen probleem mee om voor veroordeeld te worden.”