Amerikaanse staten vervolgen Google voor misbruik dominante marktpositie

De juridische problemen van technologiebedrijf Google in de Verenigde Staten worden nog groter: 38 Democratische en Republikeinse staten hebben het bedrijf aangeklaagd voor misbruik van de dominante positie in de internetzoekmarkt. Het is al de derde antitrustzaak tegen Google in de VS in twee maanden, meldt financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

De klacht wordt geleid door Colorado, Iowa en twee andere staten. “Google heeft zijn martkpositie misbruikt om data te verzamelen en uit te buiten, ten nadele van consumenten”, aldus de procureur-generaal van Iowa in een tweet. Het bedrijf “heeft meer data over gebruikers en een grotere variëteit aan informatie, dan misschien wel eender welke entiteit in de geschiedenis”. De procureur-generaal van Colorado stelt dat Google illegaal een machtsmonopolie heeft over zoekrobots en de reclamemarkt.

Een dag eerder hadden de procureurs-generaal van tien Republikeinse staten het bedrijf aangeklaagd voor het overtreden van de concurrentiewetgeving. Eind oktober was het Amerikaanse ministerie van Justitie ook al een mededingingszaak gestart tegen het bedrijf, eveneens op beschuldiging van misbruik van de monopoliepositie.