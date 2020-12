Filmpje van skater in Bokrijk gaat de wereld rond: “Mozes die de zee splitst”

Beringen - Een filmpje van een skater op het parcours van Fietsen door het water in Bokrijk is in een week tijd 1,6 miljoen keer bekeken op Instagram. "Mensen vragen of het wel echt is, of maken de vergelijking met Mozes die de zee splitst", zegt Beringenaar Michiel Pieters, de maker van het filmpje.

Michiel Pieters, een reisfotograaf met bijna 140.000 volgers op Instagram, zoekt het doorgaans verder van huis. "Door het coronavirus kon ik de voorbije maanden amper reizen en had ik me voorgenomen om zo vaak als ik kon plekken in eigen land te fotograferen. Fietsen door het water in Bokrijk bijvoorbeeld. Ik wist dat het een iconische plaats was, die zelfs getipt werd door Time Magazine, maar ik was er zelf nog niet geweest. Schandalig eigenlijk." (lacht)

De reacties van zijn volgers waren overdonderend. "Ik heb nu al 1,6 miljoen views en meer dan 130.000 likes. En het aantal groeit nog snel, ik verwacht dat ik overmorgen 2 miljoen views haal. Dat is gigantisch, zeker als je weet dat mijn meest gelikete foto tot nu 22.000 likes kreeg."

De verbaasde reacties komen uit de hele wereld. "Mensen vragen: ‘Waar is dit? Is het echt?’ Sommigen maken de vergelijking met Mozes die de zee splitst of noemen het "skating Mozes"."