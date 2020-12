Baby overleden nadat moeder alleen bevalt in Luik

Een baby is woensdagavond rond 23.30 uur dood verklaard nadat de moeder alleen beviel in haar huis in Luik, meldde La Dernière Heure donderdag. Er is een onderzoek naar doodslag geopend, zo is van een goede bron vernomen. Het parket van Luik weigert elke commentaar.

Woensdag in de loop van de avond beviel een jonge moeder alleen in haar woning in de rue Douffet in Luik. Toen de weeën begonnen, nam zij contact op met haar partner, die geen Frans en weinig Engels spreekt, en geen contact opnam met de hulpdiensten maar met een vriend. Toen deze derde ter plaatse kwam, werd het kind geboren, maar het leek niet in goede gezondheid te verkeren. Hij nam daarom contact op met de hulpdiensten die zich over de baby ontfermden.

Het kind overleed echter rond 23.30 uur in het Citadel ziekenhuis. Er is een onderzoek ingesteld voor doodslag, aldus een betrouwbare bron. Het lijkt erop dat er geen sprake is van een vrijwillige daad, aldus La DH. Het parket van Luik gaf donderdagavond aan op dit ogenblik niet te communiceren.