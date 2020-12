Von der Leyen en Johnson houden om 20 uur overleg

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson hebben donderdagavond om 20.00 uur telefonisch overleg over de onderhandelingen over een handelsakkoord, zo heeft de woordvoerder van von der Leyen meegedeeld.

De onderhandelingen over het handelsakkoord gaan de ultieme fase in. Op 1 januari verlaten de Britten de Europese douane-unie en de interne markt. Zonder akkoord gelden dan douanetarieven op de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Eerder op donderdag tweette de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier dat er “goede vooruitgang” wordt geboekt in de onderhandelingen, maar dat visserij en het gelijke speelveld voor Europese en Britse bedrijven struikelblokken blijven. In het Europees Parlement zou hij volgens parlementaire bronnen hebben gezegd dat een akkoord tegen vrijdag “moeilijk maar mogelijk” is.