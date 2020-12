Oproep om deel te nemen aan lockdownfeestjes met wapens en drugs: wie hackte deze reclameborden?

Brussel - Een tiental elektronische reclamepanelen in hartje Brussel zijn woensdagavond tussen 21 en 23 uur door onbekenden gehackt. De politie tracht de dader(s) nu te identificeren.

De reclame op de panelen werd plots vervangen door een nogal verward bericht met opruiende ondertoon. Een link waarnaar verwezen werd, schakelt door naar een aaneenschakeling van oproepen in telegramstijl, onder meer om deel te nemen aan een lockdownfeestje met wapens en drugs.

“Zodra wij op de hoogte werden gebracht, hebben onze technici de panelen geneutraliseerd en zijn ze aan de slag gegaan om de beveiliging van het systeem te optimaliseren”, zegt Clear Channel, de eigenaar van de panelen. Die heeft intussen klacht ingediend bij de politie.

Ook in Leuven is de politie op zoek naar een hacker, die tot tweemaal toe misbruik heeft gemaakt van de projector waarmee het gemeentebestuur hoopvolle en warme boodschappen voor de Leuvenaars op een gevel projecteert. In plaats daarvan werden dinsdagavond pornografische beelden geprojecteerd.