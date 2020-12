Coronajaar doet ons internetverbruik ontploffen: “We halen pieken die we pas hadden voorzien in 2022”

De lockdown door de coronagolf heeft het internetverkeer dit jaar met zestig procent doen stijgen. Dat blijkt uit cijfers van Telenet. Onze telefoontjes duurden ook dubbel zo lang.

Afgelopen dinsdag ging het dak er even helemaal af als het op ons internetgebruik aankomt. Bij operator Telenet steeg het verbruik toen tot 3 terabit per seconde. Dat is alsof we allemaal samen tegelijk 750.000 Netflixfilms zitten te bekijken, of drie miljoen Youtube-video’s. Dat is een nooit gezien cijfer.

“Het is duidelijk dat we digitaal opvullen wat we missen omdat de buitenwereld op slot ging”, zegt Micha Berger, technisch directeur bij Telenet. “We halen pieken die we eigenlijk pas hadden voorzien in 2022.”

Ons internetverbruik ligt dit jaar zestig procent hoger dan het jaar voordien. Dat is een stijging die dubbel zo groot als normaal op een jaar. De grote bulk van ons internetverkeer gaat al enkele jaren naar streaming. Ook het gewone surfen steeg, met 43 procent tegenover vorig jaar.

“Videobellen deden we 83 procent meer dan het jaar voordien”, zegt Berger. “Sociale media stegen met 30 procent. We stuurden ook veel meer foto’s en filmpjes naar elkaar. Met een sms’je kan je dat niet, dus dat viel 32 procent terug.”

Het aantal belminuten op de mobiele netwerken steeg met tien procent. “We zien dat de telefoongesprekken sinds de coronacrisis gemiddeld dubbel zo lang duren als het jaar ervoor”, zegt Berger.