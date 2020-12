Je geld is geen goud meer waard, maar daar wil deze man verandering in brengen: “Goud kan niet failliet gaan”

Goud blinkt. Maar dat niet alleen. Goud is tastbaar, goud is schaars, goud heeft superieure kwaliteiten. Dus is goud een slimme financiële belegging, betoogt Jan Longeval in zijn boek ‘Heavy metal: Alles wat je moet weten over beleggen in goud’. Meer, hij wil de Gouden Standaard terugbrengen. De koppeling van het geld dat in omloop is aan een goudvoorraad in het banksysteem. “Dat is hoogstnoodzakelijk, in een wereld die voor 250.000 miljard euro in de schulden zit.”