Australian Open gaat op 8 februari van start, drie weken later dan voorzien

De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het tennisseizoen, vindt plaats van 8 tot 21 februari. Dat is drie weken later dan gepland, zo meldt de ATP Tour. Reden van het uitstel zijn de strikte coronamaatregelen die Down Under gelden.

De kwalificaties voor de hoofdtabel zullen voor het eerst in de geschiedenis van het tornooi niet plaatsvinden in Australië, maar in Qatar, van 10 tot 13 januari. Dat geeft de geplaatste kwalificatiespelers de tijd om naar Australië af te reizen en twee weken in verplichte quarantaine te gaan.

De Australian Open wordt in Melbourne gespeeld.