Spookschip spoelt aan met 65 miljoen aan cocaïne

In de Marshalleilanden is een schip aangemeerd met aan boord 650 kilogram cocaïne, goed voor een waarde van 65 miljoen euro. Het schip was verlaten en dreef vermoedelijk al geruime tijd over de Stille Oceaan.

De politie van de Marshalleilanden wist niet wat hen overkwam toen een bewoner van het plaatsje Ailuk atoll het schip had gespot. Het ging om een schip van 5,5 meter lengte, met aan boord een duizelingwekkende hoeveelheid drugs: 649 kilogram cocaïne. Dat is goed voor een straatwaarde van 65 miljoen euro.

Het schip was verlaten. Het is onduidelijk waar het vandaan kwam. Een mogelijkheid is dat het vanuit Latijns-Amerika kwam en via de Stille Oceaan in Oceanië beland was na een maand op zee. Volgens openbaar aanklager Richard Hickson kan het zelfs dat het schip al een jaar onderweg was vanuit midden- of zuid-Amerika.

De drugs zijn in beslag genomen. Lokale bewoners hadden eerst nog geprobeerd om het schip zelf te betreden, maar waren daar niet in geslaagd. Er spoelen wel vaker verlaten schepen aan op de Marshalleilanden en kustbewoners halen de drugs vaak van boord om ze te verkopen. Dat leidt tot een steeds groter wordende drugsproblematiek.

Foto: AFP