Overheid trekt 500.000 euro uit voor steun sekswerkers: “Ze worden enorm zwaar getroffen”

Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) trekt 500.000 euro uit voor de ondersteuning van sekswerkers tijdens de corona-epidemie. Daarvoor gaat ze vrijdag in gesprek met organisaties die hen helpen.

“De coronacrisis is hard voor iedereen, maar dubbel zo hard voor de meest kwetsbaren onder ons. Sekswerkers worden enorm zwaar getroffen”, zegt Lalieux. “Duizenden vielen van de ene dag op de andere zonder bestaansmiddelen of inkomen omdat hun beroep niet wordt erkend. Die enorme moeilijkheden, ja, daar wordt nog te weinig over gesproken en zijn haast onzichtbaar. Daarom dus deze extra middelen. Want nee, ze worden niet vergeten.”

Het geld gaat naar werkingen in vijf grote steden: Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi en Luik. Daarmee moeten ze sekswerkers extra steun zoals begeleiding en medische hulp bieden. Sekswerkers konden een beroep doen op het OCMW om eenmalige bijstand aan te vragen. De OCMW’s kregen daarvoor een subsidie van 115 miljoen euro.