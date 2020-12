Coca-Cola schrapt 2.200 banen wereldwijd

Drankengigant Coca-Cola schrapt wereldwijd 2.200 jobs, waarvan 1.200 in de Verenigde Staten. Dat heeft het bedrijf donderdag bevestigd. De banen zullen verdwijnen door een combinatie van vrijwillig vertrek en ontslagen. Coca-Cola had begin dit jaar 86.200 werknemers, van wie 10.400 in de Verenigde Staten.

“We zitten in het proces om een organisatiestructuur te bouwen die tegemoet zal komen aan de noden en gedragingen van de consumenten”, aldus Coca-Cola. “De coronapandemie is niet de oorzaak van deze veranderingen, maar ze is een katalysator geweest om sneller te schakelen.”

Net als concurrenten moet Coca-Cola zich aanpassen aan veranderende smaken bij de consumenten. Tegelijkertijd wordt het bedrijf getroffen door de sluiting van bijvoorbeeld horecazaken en bioscopen in vele landen, waar het normaal een groot deel van de omzet haalt.

Coca-Cola bood in augustus al aan bijna 40 procent van zijn werknemers in Noord-Amerika aan om vervroegd te vertrekken. Het had toen al aangekondigd dat er nog meer ingrepen zouden volgen.