Honderden scholieren die gekidnapt waren door Boko Haram zijn vrijgelaten

Er is grote onduidelijkheid over de honderden Nigeriaanse schooljongens die vorige week waren ontvoerd van een kostschool. Ze zijn vrijgelaten, hebben de lokale autoriteiten aan BBC laten weten en wordt bevestigd door de persoonlijke assistent van president Muhammadu Buhari. Maar uit veiligheidsbronnen vernam het Franse persagentschap AFP dat een aantal scholieren mogelijk nog in handen was van de ontvoerders.

Een woordvoerder van de gouverneur van de staat Katsina, waar de jongens naartoe werden gebracht, zei dat de vrijgelatenen in goede staat verkeerden en binnen enkele uren naar huis zouden mogen. Niemand werd vermoord, voegde de woordvoerder er nog aan toe.

Het was de eerste keer dat Boko Haram zo’n aanval pleegde in het Noordwesten van Nigeria. De aanval werd niet veel later ook door hen opgeëist. De Nigeriaanse autoriteiten zeiden niet veel later dat de ontvoeringen werden uitgevoerd door lokale bendes die banden hadden met de islamistische groepering.

Weinig informatie

Er dook ook een video op deze week waarin de jongens te zien waren. Die werden later ook geclaimd door de groepering. Al zei de leider Abubakar Shekau later dat het niet om hem ging in de video maar om een imitator.

Verder zijn weinig andere details openbaar gemaakt. Het nieuws van de vrijlating werd wel door overheidsfunctionarissen bevestigd aan BBC.

Boko Haram staat bekend om kinderen die naar school gaan te ontvoeren. Ook in Chibok in 2014, toen bijna 300 schoolmeisjes ontvoerd werden, was het Boko Haram die de aanval had gepleegd. De naam Boko Haram betekent “Westers onderwijs is verboden”.

