N-VA en Open VLD in de clinch over bijkluswet: “Op instructie van Bart De Wever is de kar gedraaid”

De regeringspartijen hebben gisterenavond de bijgespijkerde wet over het onbelast bijverdienen goedgekeurd. Het Grondwettelijk Hof had de bestaande regeling vernietigd, waardoor trainers, scheidsrechters of andere begeleiders in recreatieve sportclubs vanaf 1 januari voor hun bijverdiensten tegen het normale tarief (33 procent) belast dreigden te worden.