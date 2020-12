REACTIES NA KV MECHELEN - CLUB BRUGGE. Uitblinker Diatta: “Ik moest een doelpunt scoren”

Club Brugge won verdiend op het veld van KV Mechelen. Mooie kansen, goede goals. En de nul gehouden. Uitblinker Krepin Diatta miste aanvankelijk de kansen maar trok de West-Vlamingen uiteindelijk toch over de streep.

“Ik heb maar één keer gescoord”, meldde Diatta. “Bij die eerste goal zet ik de tegenstander (Kaya, red) weliswaar onder druk maar hij trapt hem niet binnen, niet ik.”

Diatta scoorde even later wel de tweede treffer. “Ik had het in mijn hoofd gestoken dat ik moest scoren”, meldde de flankspeler. “Die kans die ik in de eerste helft miste, speelde door mijn hoofd. Dat moest ik goedmaken, voor het team. Ja, ik ben tevreden met mijn huidige conditie. Ik scoor, we winnen, het vertrouwen is er.”

Ook kapitein Hans Vanaken was tevreden na afloop. “Een vlotte en verdiende zege”, vond de Limburger. “We hadden wel op achterstand kunnen komen. Maar voor het overige hadden we kansen genoeg en we maken het uiteindelijk met drie mooie goals af.”

Ook Vanaken kreeg kansen maar scoren zat er niet in. “Toch was het twee keer niet slecht gedaan”, vond ik. “Die kopbal in de eerste helft was heel goed gepakt van doelman. Die tweede raak ik goed maar hij gaat tegen de paal. De bal wil voor mij net niet binnen maar we winnen, dat is het belangrijkste. We hebben vaak snel gespeeld in de eindzone: afgeven, doorlopen… Zo scoorden we onze goals. Dat is de beweging die we nodig hebben in die zone.”

Club staat intussen vijf punten voor Genk dat nog een inhaalwedstrijd te goed heeft. Vanaken: “We wisten dat we een goede zaak konden doen. Genk is nu verplicht om zijn volgende match te winnen.”

KV Mechelen erkent Brugs meesterschap

Sandy Walsh had de kans voor de 1-0 aan de voet maar miste. Toch vond hij Mechelen goed beginnen. “We hebben de wedstrijd goed aangepakt”, vertelde hij. “We deden mee tegen een heel goede ploeg. Vooruit voetballen, pressing.... Na die mooie kans van mij kantelt de wedstrijd. Ik had het daar beter moeten doen en de bal droog moeten binnentrappen. Okay, het was wel een knappe reflex Mata. Ik zag de bal er al ingaan. Als we die scoren, dan krijg je een andere wedstrijd. Daarna gaven wij hen de mogelijkheid om combinaties op te zetten en dat kan Club. We hadden in verdedigend opzicht beter moeten doen.”

De uit blessure terugkerende doelman Yannick Thoelen kon zich niets verwijten. “Het resultaat is toch een beetje zuur”, klonk het. “Ik vond dat we een goede wedstrijd speelden maar Club heeft bepaalde kwaliteiten, alhoewel we beter hadden moeten verdedigen. We hebben wel passie en inzet getoond. Die kans van Walsh? Hij trapte goed maar Mata verdedigt fantastisch. Het zit momenteel niet mee. Maar we moeten blijven werken en strijden, tot de laatste dag. We hadden beter kunnen verdedigen maar het is ook de kwaliteit van Club in de korte ruimte te combineren.”

Voor de wedstrijd werd in de kleedkamers een open brief van de KVM-supporters voorgelezen. “Dat we passie en strijd moeten tonen”, vatte Thoelen de inhoud samen. “Dat hebben we gedaan, ondanks de moeilijke situatie met alle coronagevallen. We hebben alles gedaan om wedstrijd tot goed einde te brengen. De stress werkt nog niet verlammend. De twee wedstrijden die nu komen, zijn heel belangrijk om na nieuwjaar verder te werken.”