CLUBNIEUWS. Anderlecht-transfer nog niet officieel, Tau viert terugkeer op training

ANDERLECHT. Kukharevych nog niet officieel, Tau viert terugkeer op training

De Oekraïense spits Mykola Kukharevych (19) is nog niet van Anderlecht. Hij bezocht de club wel en maakte kennis met Vincent Kompany, maar zet nu alles op een rijtje. Ook Dinamo Kiev volgt hem. Toch is er vertrouwen dat het begin januari tot een deal komt met RSCA. Er moet een akkoord gevonden worden met Kukharevych zijn club Rukh Lviv, maar de voorzitter verklaarde al dat hij voorzitter Wouter Vandenhaute uitnodgt op zijn verjaardagsfeest. Rukh krijgt normaal een stevig percent op een doorverkoop.

Guess who’s back. Met die woorden kondigde Anderlecht op Twitter de terugkeer van Percy Tau op het trainingsveld aan. De Zuid-Afrikaan komt vanavond al in aanmerking op bezoek bij Charleroi. Van Crombrugge is nog out, ook Miazga keert terug uit blessure. Cullen is een vraag­teken.

Ook Miazga keerde na een korte afwezigheid terug op training. Paars-wit kreeg gisteren ook bezoek van bokslegende Joe Calzaghe. Hij sprak de groep van Kompany toe en kan ze misschien inspireren om er tegen Charleroi een lap op te geven.(jug, mah)

STANDARD. Blessure Amallah valt mee

Selim Amallah (24) viel woensdag in en tegen KV Kortrijk (2-1-verlies) geblesseerd uit. Gevreesd werd dat de middenvelder opnieuw lang uit ging zijn met een enkelblessure, maar die vrees bleek ongegrond. De blessure van Amallah valt mee en hij is zondag tegen Moeskroen in principe alweer beschikbaar.(bfa)

KRC GENK. Contract voor 16-jarige Cutillas-Carpe

Het is nog niet duidelijk of Carlos Cuesta zaterdagavond inzetbaar zal zijn tegen Kortrijk. De hoofdblessure die hij in Anderlecht opliep, heelt langzaam. De 21-jarige Colombiaan kan nog maar deels met de groep meetrainen. Zijn evolutie wordt de volgende dagen verder bekeken.

Verder heeft Genk opnieuw een 16-jarig talent voor drie seizoenen onder contract gelegd. Dario Cutillas-Carpe is een vlotscorende spits (of aanvallende middenvelder) uit de sterke lichting van 2004. (rco)

AA GENT. Roman Yaremchuk laat illustere voorgangers achter zich

Woensdagavond scoorde Roman Yaremchuk tegen Waasland-Beveren zijn 49ste doelpunt in Gentse loondienst. En dat ook meteen in zijn honderdste competitieduel voor de Buffalo’s. De Oekraïense aanvaller geeft met 49 doelpunten trouwens enkele gerenommeerde scherpschutters uit de Gentse clubgeschiedenis toch maar mooi het nakijken. Zo passeerde ‘Chuk’ de voorbije weken met zijn doelpunten zowel Laurent Depoitre (48 goals) als Erwin Vandenbergh (47 goals) als Alexandros Kaklamanos (46 doelpunten). Hierdoor moet Yaremchuk in het lijstje van beste Gentse spitsen (sinds 1980) enkel nog Eric Viscaal voor zich dulden. Het Nederlandse woelwater dat vijf jaar voor AA Gent uitkwam, klokte af op 57 treffers. (ssg)

CERCLE BRUGGE. Tegen Beerschot op 6 januari?

Ondanks de uitgestelde wedstrijd wordt er gewoon verder getraind. De match tegen Beerschot wordt op 6 of 13 januari gespeeld.De spelers krijgen vrij van 27 december tot 2 januari. Een stage in Limburg behoort tot de mogelijkheden. Taravel liep een schouderblessure op en is out tot na Nieuwjaar.

Naast de groene containers die nu dienstdoen als fitness werden langs het trainingsveld nu ook witte containers geplaatst om meer ruimte te bieden aan de assistenten.(kv)

KV KORTRIJK. Sainsbury out tot na Nieuwjaar

Yves Vanderhaeghe kan dit jaar geen beroep meer doen op Trent Sainsbury. De Australiër viel vorige week uit op training met lage rugpijn. Een test wees uit dat het euvel nog niet opgelost is. De verdediger blijft problemen hebben met het kraakbeen in zijn rug. Twee inspuitingen zouden verlichting kunnen bieden, maar Sainsbury is sowieso out tegen Genk en Gent. Gilles Dewaele (stamp op de voet) bleef uit voorzorg binnen. Ook Ilombe Mboyo kreeg gisteren rust. (gco)

WAASLAND-BEVEREN.Wachten op resultaten Leuko

Serge Leuko is twijfelachtig voor de match van komende zondag ­tegen Antwerp. De ­Kameroense verdediger verliet woensdag het veld met een blessure aan de hamstrings. ­Vandaag worden de resultaten van de scans verwacht.

Andreas Wiegel bleef woensdag tegen AA Gent uit voorzorg in de kleedkamer met last aan de knie, al was het vooral een tactische wissel van coach Nicky Hayen. De Duitse rechtsachter is in ­principe fit voor het ­duel met Atwerp dit weekend.(whb)

ZULTE WAREGEM. Soisalo tekent bij Letse Riga FC

Zulte Waregem heeft deze week afscheid genomen van Mikael Soisalo (22). De Fin verbleef al een tijdje om privéredenen in zijn thuisland, maar zal niet meer terugkeren naar de Gaverbeek. De winger ondertekende immers een contract bij de Letse eersteklasser Riga FC. Soisalo speelde dit seizoen slechts twee keer mee bij Essevee en verdween na een zwakke partij tegen Beerschot volledig uit beeld. Over de blessure van Tomas Chory is nog geen duidelijkheid. hij gaat vandaag onder de scanner. (tjm)