Akkoord bij Dana Belgium in Brugge na drie dagen staking

Brugge -

Bij metaalbedrijf Dana Belgium in Brugge is na drie dagen staking een akkoord bereikt tussen de sociale partners. Dat meldt Hans Desmet, secretaris bij ACV Metea. “Het akkoord wordt vrijdag voorgesteld aan de werknemers. We gaan ervan uit dat de werkzaamheden vanaf dan normaal gezien ook kunnen worden hervat”, klinkt het.